Глава «Горэнерго-НТ» ушел с поста директора в Нижнем Тагиле

Глава «Горэнерго-НТ» ушел с поста директора в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:15ОбществоФото: Яндекс-Карты
Директор муниципального предприятия «Горэнерго-НТ» покинул свой пост в Нижнем Тагиле.

Глава муниципального предприятия «Горэнерго-НТ» Валерий Свахин, уволен в связи с выходом на пенсию, сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на пресс-служба администрации города.

Он занял пост предприятия в мае 2019 года, с момента его создания на базе «Единого муниципального расчётного центра». С 1 апреля 2021 года исполняющим обязанности директора назначен Иван Анфилатов, ранее занимавший пост главного инженера МУП «Горэнерго-НТ».

На сегодняшний день теплоснабжающая компания курирует и обеспечивает горячей водой жителей Дзержинского района и ряда других микрорайонов.

Напомним, СМИ: директор Центра развития туризма Среднего Урала Эльмира Туканова уходит с поста.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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