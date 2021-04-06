Глава «Горэнерго-НТ» ушел с поста директора в Нижнем Тагиле

Он занял пост предприятия в мае 2019 года, с момента его создания на базе «Единого муниципального расчётного центра». С 1 апреля 2021 года исполняющим обязанности директора назначен Иван Анфилатов, ранее занимавший пост главного инженера МУП «Горэнерго-НТ».