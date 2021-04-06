Иск на главврача тагильской скорой подал протестующий против аутсорсинга водитель

Административный иск о признании незаконными действий главврача ГБУЗ СО «Городская станция скорой медицинской помощи города Нижний Тагил» Сергея Безбородова подали бывший водитель Михаил Смольников, который протестует против аутсорсинга, и юрист из Краснодара Сергей Гайдай.

Исковое заявление было принято 5 апреля в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила, рассказал редакции TagilCity.ru член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников. Истцы не согласны с организацией мероприятий по сокращению штата и ликвидацией структурного подразделения скорой помощи и просят суд признать их незаконными. В заявлении указано, что 22 октября 2020 года Безбородов подписал приказ № 301-п о сокращении численности и ликвидации штата и исключении из штатного расписания структурных подразделений «Автотранспортное подразделение» и «Ремонтная база». Смольников и Гайдай указывают, что он был принят с нарушениями п. 7.8 Правил организации деятельности выездной бригады скорой помощи. Также в заявлении написано, что 2 февраля 2021 года работники были уволены, а структурные подразделения ликвидированы. По законодательству, государственное бюджетное учреждение здравоохранения создается для выполнения услуг и действуют с в соответствии с государственными (муниципальными) заданиями. При этом, рекомендуемыми штатными нормативами для станций СМП установлено, что штатная численность водителей должна быть не менее 5,25 для обеспечения круглосуточной работы выездной бригады. Истцы указали, что Безбородов подписал приказ, так как был заключен контракт с ООО «РТ-Социальная сфера» на оказание услуг по обеспечению деятельности выездных бригад скорой помощи в Нижнем Тагиле. Как следует из переписки между административными истцами, административным ответчиком и министерством здравоохранения Свердловской области, главврач провел мероприятия по сокращению штата и заключению контракта самостоятельно, без предварительного согласования с вышестоящими органами, указано в исковом заявлении. Активисты считают, что действия Безбородова противоречат Конституции РФ и создают угрозу нарушения прав граждан на квалифицированную скорую медицинскую помощь. Активисты просят признать незаконным сокращение штата скорой помощи и заключение контракта с ООО «РТ-социальная сфера». Тагильская скорая досталась компании «РТ-социальная сфера»: а была ли альтернатива?

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