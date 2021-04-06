Иск против аутсорсинга и электросамокат подо льдом. Итоги дня в Свердловской области

Административный иск на главврача ГБУЗ СО «Городская станция скорой медицинской помощи города Нижний Тагил» Сергея Безбородова в Тагилстроевский районный суд подали бывший водитель Михаил Смольников, протестующий против аутсорсинга, и юрист из Краснодара Сергей Гайдай. Они не согласны с организацией мероприятий по сокращению штата, а также ликвидацией структурного подразделения скорой помощи, и просят признать их незаконными по суду. В заявлении указано, что 22 октября 2020 года Безбородовым был подписал соответствующий приказ. Истцы указывают, что он был принят с нарушениями Правил организации деятельности выездной бригады скорой помощи. 2 февраля 2021 года работники были уволены, а структурные подразделения ликвидированы. Смольников и Гайдай указали, что Безбородов подписал приказ, потому что был заключен контракт с ООО «РТ-Социальная сфера» на оказание услуг по аутсорсингу. По данным переписки между истцами, ответчиком и минздравом Свердловской области, Безбородов подписал приказ по сокращению штата и заключил контракт на аутсорсинг самостоятельно, не согласовав это с вышестоящими органами. Активисты считают, что действия главврача противоречат Конституции РФ, а также создают угрозу нарушения прав граждан на квалифицированную скорую медицинскую помощь. Они просят признать сокращение штата скорой помощи и заключение контракта с ООО «РТ-социальная сфера» незаконным.