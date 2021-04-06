Кириенко: страны должны выработать единые правила работы международных IT-компаний

«Мировое сообщество обязательно должно собраться и прийти к единому мнению по поводу того, какими должны быть данные правила», — передает слова Кириенко ТАСС.
Недавно в ООН был создан перечень действий, необходимых для выстраивания унифицированных правил для интернет-гигантов и крупнейших площадок международного уровня. Как полагает Кириенко, они обязаны не допускать нарушений прав граждан, а также надежно защищать личную информацию.
Как убежден представитель администрации президента, меры, предпринятые Роскомнадзором по отношению к «Твиттеру», были правильными. Замедление трафика привело к тому, что руководители соцсети приступили к удалению запрещенного на территории РФ контента, что на протяжении многих лет игнорировалось.
«Мы решительно намерены добиваться того, чтобы российские законы с уважением воспринимались нашими компаниями-партнерами из-за рубежа. Мы не стремимся к закрытию рынка, они все к нам приходят, но соблюдать правила нужно», — заявил Кириенко.
Также он подчеркнул, что законы РФ по регулированию интернета — одни из наиболее либеральных в мировом пространстве. Рынок является абсолютно открытым для иностранцев, а у компаний внутри страны есть конкуренция. Кириенко считает, что в данной борьбе Россия становится победителем.
Он также выразил свое мнение касаемо цензуры. Он уверен, что крупнейшие социальные сети не должны вводить никаких ограничений для своих пользователей. «У нас нет цензуры со стороны государства, ее не может быть и для глобальных площадок», — сказал Кириенко.