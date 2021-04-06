Кириенко: страны должны выработать единые правила работы международных IT-компаний

Он также выразил свое мнение касаемо цензуры. Он уверен, что крупнейшие социальные сети не должны вводить никаких ограничений для своих пользователей. «У нас нет цензуры со стороны государства, ее не может быть и для глобальных площадок», — сказал Кириенко.