Лекарства на 12,9 млн рублей планирует закупить инфекционная больница Нижнего Тагила

Городская инфекционная больница ищет поставщика лекарств, среди которых противовирусные и противомикробные препараты, а также иммунодепрессанты. В перечень входит «Фавипиравир», применяемый при коронавирусе. Начальная цена договора составляет 12,9 млн рублей.

Заявки на участие от потенциальных исполнителей принимаются с 5 по 21 апреля. Победителя определят путем проведения аукциона в электронной форме 22 апреля. Поставщик должен будет доставить и разгрузить лекарственные препараты в здание инфекционной больницы по адресу улица Сульфатная, дом 4. В медицинское учреждение следует поставлять лекарства партиями по заявкам медучреждения с момента подписания договора до 31 декабря 2021 года. Срок исполнения заявки для исполнителя обозначен не более 5 рабочих дней. Напомним, в феврале инфекционная больница искала поставщика медикаментов на 3,4 млн рублей. В список поставляемых лекарств входили антибактериальные, противовирусные, гормональные препараты для системного использования, а также препараты для лечения заболеваний сердца, анестетики и миорелаксанты.

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