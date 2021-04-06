Лекарства на 12,9 млн рублей планирует закупить инфекционная больница Нижнего Тагила

Заявки на участие от потенциальных исполнителей принимаются с 5 по 21 апреля. Победителя определят путем проведения аукциона в электронной форме 22 апреля.
Поставщик должен будет доставить и разгрузить лекарственные препараты в здание инфекционной больницы по адресу улица Сульфатная, дом 4.
В медицинское учреждение следует поставлять лекарства партиями по заявкам медучреждения с момента подписания договора до 31 декабря 2021 года. Срок исполнения заявки для исполнителя обозначен не более 5 рабочих дней.
Напомним, в феврале инфекционная больница искала поставщика медикаментов на 3,4 млн рублей. В список поставляемых лекарств входили антибактериальные, противовирусные, гормональные препараты для системного использования, а также препараты для лечения заболеваний сердца, анестетики и миорелаксанты.