На Свердловской киностудии назначен новый генеральный директор

Решение о назначение генерального директора Свердловской киностудии принято в Екатеринбурге. Ее возглавит Виктор Шадрин, который ранее занимал руководящие посты на телеканалах в области.

Кандидатура нового гендиректора выдвинута Минкультуры РФ и утверждена распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом, сообщается в «Областной газете». На киностудии планируются кадровые перестановки в должности заместителя и креативного продюсера киностудии. Им станет Евгений Григорьев, вице-президент Гильдии неигрового кино и телевидения. Перед новым руководством поставлена амбициозная задача — перезапустить киностудию. В планах укрепить техническую базу, а также расширить пул специалистов, обеспечивающих современный кинопроцесс. Мы ожидаем, что это будет способствовать развитию индустрии в области,сказала Ольга Любимова, министр культуры России. Кадровые изменения на киностудии связаны, по мнению Министерства культуры РФ, с неудовлетворительным качеством производимого контента. На базе киностудии планируется появление центра содействия развития кинематографии Среднего Урала и УрФО. В ближайшие три года планируется запуск в производство от трех до пяти игровых и документальных кинокартин.

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