Новую газовую котельную планируется построить на улице Максарева на Вагонке в Тагиле

Подрядчика на выполнение комплекса проектно-изыскательных работ для строительства ищет АО «ГАЗЭКС». Заявки принимаются с 31 марта по 12 апреля 2021 года. Начальная цена контракта составляет 513,5 тысячи рублей.
Сейчас в на улице Максарева, 7 в Нижнем Тагиле находится пустырь. Однако в рамках перспективного развития Дзержинского района там планируется построить новую газовую котельную.
В рамках заключенного договора технологического присоединения между АО «ГАЗЭКС» и НТ МУП «Горэнерго-НТ» планируется выполнить работы по проектированию газопровода высокого давления к проектируемой газовой котельной по адресу Максарева, 7, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Согласно техзадания, подрядчику необходимо провести топографо-геодезические работы и инженерные изыскания, а также разработать проектно-сметную документацию на объект капитального строительства. Планируется провести подземный газопровод диаметром 63 миллиметра из полиэтилена длиной 546 метров. Также необходимо предусмотреть прокладку алюминиевого или медного проводника. Срок окончания проектирования — 31 декабря 2021 года, исполнитель вправе выполнить работы досрочно.
Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2022 года.
Напомним, новую газовую котельную в селе Покровское под Нижним Тагилом за 31,6 миллиона рублей построит уфимская компания ООО Фирма «Стройтех» до 31 мая 2022 года.