Новую газовую котельную планируется построить на улице Максарева на Вагонке в Тагиле

Согласно техзадания, подрядчику необходимо провести топографо-геодезические работы и инженерные изыскания, а также разработать проектно-сметную документацию на объект капитального строительства. Планируется провести подземный газопровод диаметром 63 миллиметра из полиэтилена длиной 546 метров. Также необходимо предусмотреть прокладку алюминиевого или медного проводника. Срок окончания проектирования — 31 декабря 2021 года, исполнитель вправе выполнить работы досрочно.