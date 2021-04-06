Новую газовую котельную планируется построить на улице Максарева на Вагонке в Тагиле

Новую газовую котельную планируется построить на улице Максарева на Вагонке в Тагиле
Сегодня, 11:45ОбществоФото: TagilCity.ru
Новую газовую котельную планируют построить на улице Максарева, 7 в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

Подрядчика на выполнение комплекса проектно-изыскательных работ для строительства ищет АО «ГАЗЭКС». Заявки принимаются с 31 марта по 12 апреля 2021 года. Начальная цена контракта составляет 513,5 тысячи рублей.

Сейчас в на улице Максарева, 7 в Нижнем Тагиле находится пустырь. Однако в рамках перспективного развития Дзержинского района там планируется построить новую газовую котельную.

Фото:TagilCity.ru

В рамках заключенного договора технологического присоединения между АО «ГАЗЭКС» и НТ МУП «Горэнерго-НТ» планируется выполнить работы по проектированию газопровода высокого давления к проектируемой газовой котельной по адресу Максарева, 7, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Согласно техзадания, подрядчику необходимо провести топографо-геодезические работы и инженерные изыскания, а также разработать проектно-сметную документацию на объект капитального строительства. Планируется провести подземный газопровод диаметром 63 миллиметра из полиэтилена длиной 546 метров. Также необходимо предусмотреть прокладку алюминиевого или медного проводника. Срок окончания проектирования — 31 декабря 2021 года, исполнитель вправе выполнить работы досрочно.

Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2022 года.

Напомним, новую газовую котельную в селе Покровское под Нижним Тагилом за 31,6 миллиона рублей построит уфимская компания ООО Фирма «Стройтех» до 31 мая 2022 года.

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