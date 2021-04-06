Первая репетиция парада Победы состоялась в Екатеринбурге

Генеральная репетиция в этом году впервые пройдет в дневное время. Она назначена на 7 мая на 10.00. В этот день, как сообщили в пресс-службе городской администрации, на репетицию, при условии соблюдения всех мер эпидемиологической безопасности, смогут попасть зрители.