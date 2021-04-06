Первая репетиция парада Победы состоялась в Екатеринбурге

Первая репетиция парада Победы состоялась в Екатеринбурге
Сегодня, 16:34ОбществоФото: Е1.RU
6 апреля в Екатеринбурге состоялась первая репетиция парада Победы, в котором участвуют тысячи военнослужащих и сотни единиц различной техники.

Жители Екатеринбурга могли наблюдать во вторник, 6 апреля первую репетицию торжественного парада, который пройдет 9 мая в честь Великой Победы.

Каждый год репетиции парада привлекают внимание многих горожан. Ведь такое количество техники и людей в форме можно увидеть только раз в год.

Чтобы военные смогли тщательно отрепетировать праздничное шествие, весь апрель улицы Екатеринбурга будут перекрывать. Первые репетиции проходят в дообеденное время на окраине Екатеринбурга. А во второй половине месяца проходы военных и техники состоятся в центре города.

Генеральная репетиция в этом году впервые пройдет в дневное время. Она назначена на 7 мая на 10.00. В этот день, как сообщили в пресс-службе городской администрации, на репетицию, при условии соблюдения всех мер эпидемиологической безопасности, смогут попасть зрители.

Напомним, 9 мая в Екатеринбурге состоится традиционное шествие «Бессмертного полка». Отдавая дань памяти и уважения участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, с портретами по улицам города пройдут тысячи жителей.

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