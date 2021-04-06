Проекты тагильских художников получили призовые места на фестивале STROGANOV FEST

Проекты тагильских художников получили призовые места на фестивале STROGANOV FEST
Сегодня, 19:54ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Фестиваль Stroganov Fest 2020 состоялся в Москве. В нем приняли участие тагильские художники.

В Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова на фестивале Stroganov Fest 2020 приняли участие студенты из 85 регионов России, сообщает Центр развития туризма города Нижний Тагил.

В числе участников были ребята отделений прикладного искусства и графического дизайна Нижнетагильского колледжа. За 6 часов они разработали дизайн-проект. Его тематика относилась к 100-летию юбилея школы ВХУТЕМАС. Студенты реализовали идею в виде пространственной инсталляции.

Четыре проекта тагильских студентов заняли призовые места. Учащимися получены дипломы лауреатов от первой до третьей степени за пространственные композиции.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
фестивальконкурсколледжНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы