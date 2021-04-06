Проекты тагильских художников получили призовые места на фестивале STROGANOV FEST

В Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова на фестивале Stroganov Fest 2020 приняли участие студенты из 85 регионов России, сообщает Центр развития туризма города Нижний Тагил.
В числе участников были ребята отделений прикладного искусства и графического дизайна Нижнетагильского колледжа. За 6 часов они разработали дизайн-проект. Его тематика относилась к 100-летию юбилея школы ВХУТЕМАС. Студенты реализовали идею в виде пространственной инсталляции.
Четыре проекта тагильских студентов заняли призовые места. Учащимися получены дипломы лауреатов от первой до третьей степени за пространственные композиции.