Юных авторов из Нижнего Тагила приглашают поучаствовать в конкурсе «Серая шейка»

Юных авторов из Нижнего Тагила приглашают поучаствовать в традиционном открытом конкурсе литературного творчества «Серая шейка». Для взрослых предусмотрена лишь одна номинация — «Художественные произведения о детях и для детей».

До 1 сентября принимаются работы начинающих авторов на XVI городской конкурс литературного творчества «Серая Шейка». Организаторы в этом году сделали три номинации: «Литературное творчество», «Медиатворчество» и «Немного найдется таких уголков на Руси…», посвященая краеведению. Как сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила, для взрослые участники могут попробовать свои силы в одной номинации под названием «Художественные произведения о детях и для детей». Также творческую заявку можно подать на официальном сайте центральной городской библиотеки до 1 ноября. Зарегистрированные пользователи смогут не только познакомиться со всеми произведениями, но и проголосовать за понравившиеся,отметили организаторы ежегодного конкурса. Итоги «Серой шейки» будут подведены в конце года. Напомним, Центр развития туризма Нижнего Тагила приглашает ремесленников и мастеровых поучаствовать в Международном фестивале «Город ремесел - 2021». Мастеровых Нижнего Тагила приглашают поучаствовать в фестивале «Город ремесел»

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