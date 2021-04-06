Юных авторов из Нижнего Тагила приглашают поучаствовать в конкурсе «Серая шейка»

Юных авторов из Нижнего Тагила приглашают поучаствовать в конкурсе «Серая шейка»
Сегодня, 10:43ОбществоФото: Центр развития туризма Нижнего Тагила
Юных авторов из Нижнего Тагила приглашают поучаствовать в традиционном открытом конкурсе литературного творчества «Серая шейка». Для взрослых предусмотрена лишь одна номинация — «Художественные произведения о детях и для детей».

До 1 сентября принимаются работы начинающих авторов на XVI городской конкурс литературного творчества «Серая Шейка». Организаторы в этом году сделали три номинации: «Литературное творчество», «Медиатворчество» и «Немного найдется таких уголков на Руси…», посвященая краеведению.

Как сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила, для взрослые участники могут попробовать свои силы в одной номинации под названием «Художественные произведения о детях и для детей».

Также творческую заявку можно подать на официальном сайте центральной городской библиотеки до 1 ноября.

Зарегистрированные пользователи смогут не только познакомиться со всеми произведениями, но и проголосовать за понравившиеся,отметили организаторы ежегодного конкурса.

Итоги «Серой шейки» будут подведены в конце года.

Напомним, Центр развития туризма Нижнего Тагила приглашает ремесленников и мастеровых поучаствовать в Международном фестивале «Город ремесел - 2021».

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