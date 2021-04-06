Жители аварийного дома в Выксе Нижегородской области требуют реконструкции

В городе Выксе, что в Нижегородской области, жильцы дома на улице Жуковского подали иск в суд на городскую администрацию и строительную компанию. Гражданам приходится проживать в разрушающемся доме. Осенью 2020 года в здании обрушились балконы. Это привело к частичному повреждению строения и несущих конструкций.

Где-то за пару дней до инцидента члены комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством главы местного самоуправления Выксы Владимира Кочеткова обратили внимание на аварийное состояние одного из балконов. Жильцов дома срочно поселили в хостеле, сообщает newsnn.ru Однако по прошествии трех недель гражданам пришлось вернуться в разрушающийся дом, ведь чиновники Выксы отказались платить за их проживание в гостинице. На протяжении следующего полугодия люди добивались признания дома аварийным. Они писали обращения в городскую администрацию, но там им отказали. По словам адвоката Игоря Каконина, комиссия назвала устранимыми дефекты, которые являются самыми опасными. В итоге в признании дома аварийным жильцам было отказано. Эксперты установили, что балконы обрушились из-за ошибки при возведении жилого здания. Строительными работами руководил Выксунский металлургический завод (ВМЗ), который входит в «Объединенную металлургическую компанию». Предприятие, управляющая компания и принимавшая объект администрация отказали жильцам в ремонте. Чиновники и предприниматели заявили людям, что эти работы должны выполнять сами собственники за свои деньги. Интересно, что в марте текущего года топ-менеджеры «Объединенной металлургической компании» безвозмездно выделили около 300 миллионов рублей на благоустройство территории Нижегородской ярмарки перед празднованием юбилея Нижнего Новгорода. Аккурат перед этим руководство организации сообщило о своих планах по возведению в Выксе электрометаллургического комплекса. Стоимость проекта составит 150 миллиардов рублей. Судя по всему, денег на ремонт разрушающегося жилого дома банально не осталось. В конце концов, хозяева квартир обратились за помощью в суд с исковым заявлением. Люди просят признать их дом аварийным и подлежащим реконструкции. Жильцы аварийного дома всего лишь хотят добиться справедливости. Вина в случившемся лежит на застройщике. Именно он совершил ошибку при строительстве. Это документально подтверждается результатами экспертизы. Ремонт разрушенной части потребует финансирования в размере порядка семи миллионов рублей. «Мы живем на среднюю зарплату, у нас нет таких средств», — сетуют жители аварийного дома.

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