Буцаев рассказал о внедрении раздельного сбора отходов на Байкале

Каждый год Байкал посещает более одного миллиона отдыхающих. На озере продолжается развитие инфраструктуры обращения с ТКО, устанавливаются контейнеры для раздельного сбора отходов и вывозится мусор за пределы природоохранной территории. Об этом рассказал глава ППК «РЭО» Денис Буцаев.

Генеральный директор компании напомнил, что вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в минувшем году постановила вывозить с территории поселков, прилегающих к озеру, все отходы. В настоящее время Денис Буцаев совместно с правительствами Иркутской области и Республики Бурятия прорабатывает вопросы, связанные с дальнейшим развитием инфраструктуры регионов, на чьей территории находится озеро, информирует Kp.ru. «Байкал — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, и к нему нужно относиться с особой бережностью. В следующие четыре года в Приангарье планируется возвести шесть объектов обращения с ТКО общей мощностью обработки 649 тысяч тонн, но мы считаем, что объекты могут быть введены в эксплуатацию и ранее», — прокомментировал гендиректор компании. Российский экологический оператор выразил готовность поддержать проекты финансово на основе концессий. Дорожная карта по проектам уже утверждена. Так, до конца 2025 года в Республике Бурятия планируется возвести семь объектов по обработке и утилизации отходов, добавил Денис Буцаев. Также на водоеме продолжится внедрение раздельного сбора отходов (РСО). Для этих целей в прошлом году было приобретено свыше 900 контейнеров, 142 из них были установлены в Центральной экологической зоне. Специализированные ёмкости были закуплены за счет субсидий от правительства. Кроме того, в предстоящий летний период в планах компании — провести масштабные акции по очистке берегов Байкала. К участию в мероприятиях приглашены местные жители, студенты и волонтеры, рассказал Буцаев. В ППК «РЭО» считают, что в Иркутской области перспективные проекты следует реализовывать через механизмы концессионных соглашений, а финансировать проект необходимо за счет средств облигационного займа РЭО. Буцаев также подчеркнул, что в рамках взаимодействия с правительством Иркутской области будут достигнуты показатели нацпроекта «Экология». Кроме того, компания намерена внедрить кластерный подход, который предполагает строительство крупных центров с объектами сортировки ТКО и заводами по переработке органики, а также создание городских ресайклинг-центров, совмещенных с мусоросортировочными или мусороперегрузочными станциями. В частности, две мусороперегрузочные станции планируется возвести в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. В летний сезон на территории озера силами ППК «РЭО» будут организованы три крупных экопросветительских мероприятия. Так, будут проведены акции по очистке берегов озера. К участию приглашены жители Республики Бурятия и Иркутской области, студенты вузов и ссузов, волонтеры, объединенные РЭО, — добровольцы движения «Делай!». В целом планируется объединить более 450 человек. «Экологический нигилизм должен уйти из общественного сознания всех, кто живет на Байкале и приезжает в гости. Значимость успеха „реформы чистоты“ на Байкальской природной территории очевидна. Влияющий фактор — наплыв туристов — это традиционный вызов для региональных властей», — прокомментировал глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

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