Екатеринбуржцы заявили о мошенничестве с продажей техники с большими скидками

Неизвестные размещают рекламу в популярных соцсетях и мессенджерах и предлагают приобрести бытовую технику известных брендов со значительной скидкой. Такую возможность объясняют тем, что сами являются работниками магазинов и могут предоставить свой личный дисконт, но за небольшое вознаграждение.
Человеку, по словам пострадавших, дают ссылку на фишинговый сайт, который очень похож на оригинальный. При оформлении покупателю необходимо вписать все данные своей банковской карты. Так, один из екатеринбуржцев рассказал, что хотел приобрести квадрокоптер. Цена 22,8 тысячи рублей (со скидкой 40%) показалась намного привлекательней, чем 40 тысяч. А вознаграждение в размере трех тысяч — вполне приемлемым.
Указанный «продавцом» сайт был очень похож на оригинальный, однако оформление покупки отличалось, говорит он. В результате оформлять заказ он не стал.
Другая жительница города оплатила товар. Она поддалась на уловки мошенника, ввела данные карты. Вместо приобретения нового телевизора потеряла она потеряла 15 тысяч рублей. Все контакты мошенник удалил.
Крупные банки советуют перед совершением покупки онлайн в первую очередь убедиться в подлинности сайта и ознакомиться с отзывами о продавце, пишет Е1.