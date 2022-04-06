Глава ГГО Летников предложил селянам сообщать о непроходимых дорогах в администрацию

В текущее время года, на автомобильных дорогах местного значения может быть затруднено движение из-за тающего снега, если вы столкнулись с такой проблемой, для более оперативного устранения подобных случаев, пожалуйста, сообщайте о данном факте в территориальные администрации, говорится в сообщении Летникова.