Глава ГГО Летников предложил селянам сообщать о непроходимых дорогах в администрацию

Глава ГГО Летников предложил селянам сообщать о непроходимых дорогах в администрацию
Глава ГГО Летников предложил селянам сообщать о непроходимых дорогах в администрацию
Сегодня, 19:51ОбществоФото: 1МI
Из-за тающего снега глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников обратился к местным жителям. Чиновник предложил селянам жаловаться на непроходимые дороги в администрации муниципальных образований.

Дмитрий Летников напомнил, что автомобильные дороги в ГГО весной часто становятся непроходимыми из-за тающего снега. Поэтому, по словам чиновника, для более оперативного устранения возникших проблем селяне могут сообщать о них непосредственно главам своих администраций.

В текущее время года, на автомобильных дорогах местного значения может быть затруднено движение из-за тающего снега, если вы столкнулись с такой проблемой, для более оперативного устранения подобных случаев, пожалуйста, сообщайте о данном факте в территориальные администрации, говорится в сообщении Летникова.

В комментариях к посту чиновника местная жительница Ирина упрекнула руководство ГГО в бездействии. В частности, женщина напомнила чиновникам об их непосредственных обязанностях. При этом Ирина обратилась лично к главе ГГО с просьбой не перекладывать ответственность на селян.

А главы территориальных администраций неужели не видят состояния дорог, по которым они ездят на транспорте. Это их обязанность следить за состоянием дорог и вовремя осуществлять работы. А Летников опять всю ответственность перекладывает на население, написала женщина.

Напомним, за лужу у входа в спортклуб в Первоуральске были оштрафованы владельцы заведения. На непроходимый участок дороги в соцсетях пожаловалась местная жительница.

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