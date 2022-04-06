Минздрав зарегистрировал в России препарат для щитовидной железы

Минздрав зарегистрировал в России препарат для щитовидной железы
Минздрав зарегистрировал в России препарат для щитовидной железы
Сегодня, 16:13ОбществоФото: pixabay.com
Российская фармацевтическая компания Renewal до конца апреля начнет выпускать препарат L-тироксин для терапии заболеваний щитовидной железы.

Российский Минздрав зарегистрировал жизненно-важный препарат L-тироксин (левотироксин). Он будет применяться для терапии заболеваний щитовидной железы.

Лекарство начнет выпускать до конца апреля фармацевтическая компания из Новосибирска Renewal.

В Минздраве заявили, что препарат эффективен в борьбе с тяжелыми нарушениями эндокринной системы, передает ТАСС.

На первоначальном этапе компания планирует выпускать 500 тысяч упаковок лекарства ежемесячно. В будущем – до миллиона упаковок каждый месяц.

Первая же партия составит всего 200 тысяч упаковок.

Ранее до 90% подобных препаратов в российских аптеках были зарубежного производства.

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