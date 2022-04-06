Найден подозреваемый в краже телефона около кафе «Девичья башня» в Нижнем Тагиле

Найден подозреваемый в краже телефона около кафе «Девичья башня» в Нижнем Тагиле
Найден подозреваемый в краже телефона около кафе «Девичья башня» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:31ОбществоФото: pixabay.com
В совершении правонарушения подозревают 29-летнего тагильчанина, который ранее был судим за разбойное нападение и грабеж.

В Нижнем Тагиле нашли предполагаемого похитителя телефона у посетителя одно из заведений общепита (кафе «Девичья башня»), расположенного на ул. Космонавтов. Предполагаемого правонарушителя разыскали полицейские отделения № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское».

В содеянном подозревает ранее судимого 29-летнего жителя города. До этого мужчину судили за разбойное нападение и грабеж. Пять лет назад мужчину посадили в тюрьму, откуда он вышел два года назад. С того времени он находился под надзором правоохранительных органов.

Предполагаемого злоумышленника уже опросили, а при осмотре в его жилье сотрудники полиции нашли и изъяли мобильный телефон. Краденным устройством правонарушитель пользовался в собственных целях.

Заведено дело по ч.1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Телефон вернули его хозяину.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
кражателефонНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы