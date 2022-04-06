Найден подозреваемый в краже телефона около кафе «Девичья башня» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле нашли предполагаемого похитителя телефона у посетителя одно из заведений общепита (кафе «Девичья башня»), расположенного на ул. Космонавтов. Предполагаемого правонарушителя разыскали полицейские отделения № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское».
В содеянном подозревает ранее судимого 29-летнего жителя города. До этого мужчину судили за разбойное нападение и грабеж. Пять лет назад мужчину посадили в тюрьму, откуда он вышел два года назад. С того времени он находился под надзором правоохранительных органов.
Предполагаемого злоумышленника уже опросили, а при осмотре в его жилье сотрудники полиции нашли и изъяли мобильный телефон. Краденным устройством правонарушитель пользовался в собственных целях.
Заведено дело по ч.1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Телефон вернули его хозяину.