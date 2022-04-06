Подросток рассказал свою версию конфликта с кондуктором трамвая в Нижнем Тагиле

Когда ему не хватило двух рублей, то кондуктор решил его высадить, но за мальчика вступились пассажиры.
Несовершеннолетний подал жалобу на кондуктора, но позже признался, что сделал это под влиянием эмоций. Он не хочет, чтобы сотрудника наказывали. По словам подростка, которые приводит Е1, женщина-пассажирка добавила недостающую сумму и конфликт был исчерпан.
Он благополучно доехал и вышел на своей остановке. По данному инциденту прокуратура и следственный комитет проводят проверку в МУП «Тагильский трамвай».
Напомним, что высаживать безбилетных детей закон запретил еще год назад. За это предусмотрена ответственность для кондуктора в размере 20-30 тысяч рублей. Штраф для водителя — до 5 тысяч.