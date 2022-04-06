Подросток рассказал свою версию конфликта с кондуктором трамвая в Нижнем Тагиле

Несовершеннолетний подал жалобу на кондуктора, но позже признался, что сделал это под влиянием эмоций. Он не хочет, чтобы сотрудника наказывали. По словам подростка, которые приводит Е1, женщина-пассажирка добавила недостающую сумму и конфликт был исчерпан.