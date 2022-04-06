Родители школьников в Екатеринбурге пожаловались на съемку младшеклассников в туалете

Родители школьников в Екатеринбурге пожаловались на съемку младшеклассников в туалете
Родители школьников в Екатеринбурге пожаловались на съемку младшеклассников в туалете
Сегодня, 15:43ОбществоФото: pixabay.com
Родители из Екатеринбурга сообщают, что уже многократно жаловались на учеников старших классов, снимающих их детей на видео, директору школы.

Родители учеников школы № 17 в Екатеринбурге пожаловались на старшеклассников, которые снимают младших учеников на видео. Родителя беспокоятся из-за того, что их дети не могут спокойно сходить в туалет.

Как сообщает издание e1, в кабинках туалетов в данной школе нет дверей, что доставляет дискомфорт все ученикам – от младших до старших классов. По словам родителей, они уже много раз жаловались на просходящее директору учреждения, но двери в туалетах так и не появились и хулиганство старшеклассников не прекратилось. Руководство школы пообещало, что двери в туалетах появятся во время капремонта школы, который входит в планы учреждения на 2023 год.

По словам главы свердловского родительского комитета Людмилы Золотницкой, школьные туалеты должны быть оборудованы дверями. Вовремя заседания рабочей группы в министерстве образования она подчеркнула необходимость этого.

По данным E1, сегодня, 6 апреля, данную школу посетит специальная комиссия.

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