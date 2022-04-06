Соцсети заполонили фейки о выплатах на детей по 27 тысяч рублей

Соцсети заполонили фейки о выплатах на детей по 27 тысяч рублей
Соцсети заполонили фейки о выплатах на детей по 27 тысяч рублей
Сегодня, 12:38ОбществоФото: 1МI
В социальных сетях и мессенджерах появились сообщения о выплатах на детей по 27 тысяч рублей от Пенсионного фонда России. В ведомстве рассказали, кто получит деньги и в каком размере.

ПФР предупредил россиян о фейках, которые распространяются в соцсетях о назначении на несовершеннолетних россиян выплат по 27 тысяч рублей в апреле. На самом деле, данная информация не соответствует действительности, пишут «Новые известия».

Данная разовая выплата на детей не предусмотрена никаким нормативно-правовым актом. Новые пособия предусмотрены правительством РФ в мае, при этом получат их россияне за два месяца. Выплаты положены не всем семьям с детьми, а отдельным категориям граждан.

Согласно постановлению правительства России, меры социальной поддержки предназначены для тех семей, которые являются малообеспеченными, в них проживают дети от 8 до 17 лет. При этом потенциальные получатели пособия не должны владеть дорогостоящей собственностью, пишет «Российская газета».

Размер выплат будет составлять от 50 до 100% от регионального прожиточного минимума. В итоге должна будет получаться сумма, которая приведет в соответствие доход каждого члена семьи с установленными нормативами. В среднем минимальный размер пособия составит 5 тысяч рублей, однако в северных регионах выплаты составят 27 тысяч рублей.

Малообеспеченные семьи смогут подать заявки на сайте «Госуслуг», в МФЦ и отделениях ПФР с 1 мая.

Материалы по теме:
ПФРвыплатыпособия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы