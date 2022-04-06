Свердловских собак будут отлавливать при помощи специальной карты

Карта по отлову бездомных собак появилась в Свердловской области. Интерактивный сервис позволяет не только узнать номера телефонов специалистов по отлову, но и сообщить о бегающих по улицам животных.

Интерактивный сервис доступен для жителей 80 муниципалитетов Свердловской области. На карте указаны адреса и телефоны специалистов местной администрации. Также жители региона могут сообщить о бездомных собаках по электронной почте, указанной в каждом ведомстве, а также онлайн. Для этого есть специальный раздел. По словам чиновников из департамента информационной политики Свердловской области, инициатива по созданию подобного сервиса продиктована временем. С начала года в центр управления регионом уже поступило больше тысячи заявок по отлову бездомных животных. Фото: скриншот интерактивной карты В настоящий момент с января 2022 года около 2 тысяч собак было отловлено, 1,2 тысячи из них — стерилизовано. Волонтеры помогли найти дом или временное жилье 850 животным. Помимо этого, ветлечебницы региона проводят акции по льготной стерилизации собак. Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев обратился к главам муниципалитетов с поручением — стать активными участниками работы по пристрою безнадзорных животных. Позднее главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева глава региона похвалил за отличную работу по данному направлению. Губернатор похвалил главу Нижнего Тагила за отлов бездомных собак

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter