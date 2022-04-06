Свердловских собак будут отлавливать при помощи специальной карты

Свердловских собак будут отлавливать при помощи специальной карты
Свердловских собак будут отлавливать при помощи специальной карты
Сегодня, 08:33ОбществоФото: pixabay
Карта по отлову бездомных собак появилась в Свердловской области. Интерактивный сервис позволяет не только узнать номера телефонов специалистов по отлову, но и сообщить о бегающих по улицам животных.

Интерактивный сервис доступен для жителей 80 муниципалитетов Свердловской области. На карте указаны адреса и телефоны специалистов местной администрации. Также жители региона могут сообщить о бездомных собаках по электронной почте, указанной в каждом ведомстве, а также онлайн. Для этого есть специальный раздел.

По словам чиновников из департамента информационной политики Свердловской области, инициатива по созданию подобного сервиса продиктована временем. С начала года в центр управления регионом уже поступило больше тысячи заявок по отлову бездомных животных.

Фото:скриншот интерактивной карты

В настоящий момент с января 2022 года около 2 тысяч собак было отловлено, 1,2 тысячи из них — стерилизовано. Волонтеры помогли найти дом или временное жилье 850 животным. Помимо этого, ветлечебницы региона проводят акции по льготной стерилизации собак.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев обратился к главам муниципалитетов с поручением — стать активными участниками работы по пристрою безнадзорных животных. Позднее главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева глава региона похвалил за отличную работу по данному направлению.

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