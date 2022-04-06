Цены за 10 лет выросли в 2,5 раза, а фламинго разгуливал по свердловской трассе

Какой овощ из потребительской корзины тагильчан за 10 лет подорожал больше всего и сколько сейчас тратят жители города на те же продукты, что и 10 лет назад, а также как изменилась стоимость замороженного мяса и бензина АИ-92, читайте ниже.
В Тагиле растут не только цены на капусту, но и превышение ПДК по сероводороду. За два дня почти в два раза.
Работники мэрии Нижнего Тагила и других муниципальных учреждений присоединились к акции по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса: продукты питания (макароны, крупы и масло), а также средства личной гигиены и предметы первой необходимости отправятся в ДНР и ЛНР уже в четверг, 7 апреля.
Дорожные службы утверждают, что прочисткой линевой канализации в Нижнем Тагиле занимаются с февраля. Однако лужи на дорогах от стаявшего снега говорят об обратном. Какие улицы остаются затопленными, а на каких только начали чистить ливневку, читайте в нашем материале.
Свердловские власти решили «оцифровать» бездомных собак. В регионе появилась интерактивная карта, с помощью которой свердловчане смогут пожаловаться своим муниципальным властям на бегающих по улицам города без присмотра «барбосов».
Водители, которые накануне ездили из Свердловской области в Тюменскую и наоборот, были накануне обескуражены находкой — розовый фламинго разгуливал по трассе. По словам орнитологов, птицу подвел природный навигатор.
Бессменный лидер ЛДПР и один из соавторов Конституции России Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет. Врачи до последнего боролись за жизнь политика — Владимир Вольфович последние дни находился на аппарате ИВЛ после перенесенного в тяжелой форме омикрона.