Цены за 10 лет выросли в 2,5 раза, а фламинго разгуливал по свердловской трассе

Как выросли цены за 10 лет в Нижнем Тагиле, почему экзотические птицы разгуливают по трассе, а также как будет жить Россия без лидера ЛДПР читайте в нашей ежедневной подборке самый интересных и обсуждаемых событий Нижнего Тагила и Свердловской области за среду, 6 апреля.

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