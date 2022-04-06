В Одноклассниках стартует краеведческо-гастрономический проект

В Одноклассниках стартует краеведческо-гастрономический проект

В Одноклассниках стартует краеведческо-гастрономический проект

Вчера, 16:19
Общество
Фото: Одноклассники
Социальная сеть Одноклассники запускает эксклюзивное гастрономическое travel-шоу «Можно! с Можаевым».

Шоу знакомит зрителей с необычными туристическими маршрутами Среднего Урала и его гастрономической культурой. Премьера сезона состоится 7 апреля в официальной группе проекта в Одноклассниках, первые кадры шоу можно посмотреть в трейлере. Всего зрители увидят 20 серий, которые будут выходить раз в неделю.

Ведущий шоу, ресторанный критик и журналист Яков Можаев, исследует еще не модные, но интересные туристические маршруты Урала и знакомит с местной кухней. Зрители окунутся в историю, побывают в десятках ресторанов и кафе и узнают, где же на Урале готовят лучшие пельмени, самую наваристую грибницу, знаменитые посикунчики и другие национальные блюда.

«Мы рады партнерству со Свердловской областью в сфере развития туристического и событийного потенциала региона. Познавательный и просветительский контент – один из важных приоритетов социальной сети. «Запуск проекта «Можно!» в рамках группы Meet in Ural позволит значительному числу людей приобщиться к традициям и кухне Урала, а также коммуницировать с пользователями в наиболее привычной для человека среде», – сказал о проекте Сергей Томилов, директор по стратегическим коммуникациям социальной сети Одноклассники.

«Я горжусь тем, что родился и вырос на Урале. Народные традиции многонационального населения Урала ярко проявляются в местной кухне. Более 160 национальностей вносят свой вклад в уральскую палитру вкусов. Показать многогранность и уникальность уральской культуры через гастрономию и привлечь туристические потоки не только из России, но и из дальних стран – это задача наша и наших партнеров в проекте “Можно! с Можаевым”», – отметил директор продюсерского центра «Лад» Евгений Горенбург.

Проект подготовлен при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области, Президентского фонда культурных инициатив, продюсерского центр «Лад» и социальной сети Одноклассники в рамках просветительского проекта о Свердловской области Meet in Ural.

Социальная сеть Одноклассники регулярно поддерживает локальные проекты, в том числе направленные на улучшение привлекательности регионов. В сентябре 2021 года ОК запустили интерактивную карту и 3D-обложки с десятью особо охраняемыми природными территориями России.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы