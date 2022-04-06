В смерти отца от инсульта обвинила врачей екатеринбурженка

В тот вечер Татьяна пришла в гости к своему папе Владимиру, который накрыл праздничный стол, сообщает E1. Поужинав, женщина ушла домой в соседний подъезд.
В половине первого ночи отец позвонил Татьяне и попросил вызвать скорую помощь, так как почувствовал недомогание. Женщина позвонила по 103 и вместе с сыном прибежала папе домой.
Далее, по словам Татьяны, прибывшие медики отвезли пожилого мужчину в городскую больницу № 20. В половине четвертого утра он снова позвонил дочери, попросив вызвать ему такси, так как в больнице ему сказали, что он здоров, выдав справку с диагнозом «гипертонический криз».
Отца привезли домой. Примерно к восьми часам утра Татьяна забеспокоилась и стала звонить папе, но не дозвонилась. Как сообщает женщина, примерно в 11.00 она пришла к папе и обнаружила лежащего в ванной без чувств. Татьяна переложила папу на кровать. Он хрипел, но не приходил в себя.
Прибывшие медики начали его реанимировать, после чего во второй раз повезли в больницу, где поставили диагноз «геморрагичесий инсульт». Через день мужчина пришел в сознание. Тем не менее 30 декабря Владимир Викторович скончался от отека мозга и артериального кровоизлияния.
Уже больше года Татьяна пытается доказать, что врачи не должны были отправлять ее отца из медучреждения после первого приступа. Она уверена, что, если бы папу оперативно прооперировали, он бы выжил. Женщина обратилась в Следственный комитет и потребовала расследовать смерть ее отца по статьям об оставлении в опасности и причинении смерти по неосторожности.
Уголовное дело завели, но позже частично прекратили. Тогда Татьяна обжаловала отказ в суде. 29 марта суд отказал в удовлетворении жалобы. По мнению женщины это произошло из-за некачественной экспертизы о причинах наступления смерти.