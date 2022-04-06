В смерти отца от инсульта обвинила врачей екатеринбурженка

Уже больше года Татьяна пытается доказать, что врачи не должны были отправлять ее отца из медучреждения после первого приступа. Она уверена, что, если бы папу оперативно прооперировали, он бы выжил. Женщина обратилась в Следственный комитет и потребовала расследовать смерть ее отца по статьям об оставлении в опасности и причинении смерти по неосторожности.