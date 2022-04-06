Верхне-Выйскую плотину в Нижнем Тагиле отремонтируют за 207 миллионов рублей

Верхне-Выйскую плотину в Нижнем Тагиле отремонтируют за 207 миллионов рублей
Верхне-Выйскую плотину в Нижнем Тагиле отремонтируют за 207 миллионов рублей
Сегодня, 13:05ОбществоФото: Антон Засимов / 1MI
Ремонт Верхне-Выйской плотины на реке Выя в Нижнем Тагиле обойдется в сумму 207,2 млн рублей. Такова максимальная стоимость контракта на начало торгов.

Электронный аукцион уже объявлен «Службой заказчика городского хозяйства». Он продлится до середины апреля, когда и определится подрядчик.

Все строительно-монтажные работы на объекте обозначены проектно-сметной документацией. Ее разработкой занималось научно-производственным предприятием «Проект СТРОЙКОМПЛЕКС». От экспертной организации ООО «ЭкспертСтрой-К» получено положительное заключение.

Работы должны начаться в июне 2022 года, а завершиться к январю 2025-го.

Муниципальным контрактом оговорено, что отремонтированный комплекс гидротехнических сооружений Верхне-Выйского водохранилища должен быть сдан в эксплуатацию не позднее 30 июня 2025 года.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭкология
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