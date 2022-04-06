За лужу у порога спортклуб в Первоуральске получил предписание от властей региона

За лужу у порога спортклуб в Первоуральске получил предписание от властей региона
За лужу у порога спортклуб в Первоуральске получил предписание от властей региона
Сегодня, 12:36ОбществоФото: 1MI
Жительница Первоуральска пожаловалась на огромную лужу у фитнес-центра в местном паблике. Через несколько часов правительство Свердловской области вынесло предписание владельцу спортклуба, тот в свою очередь устранил проблему.

В паблике Первоуральска появилось видео о потопе в магазине «Пятерочка» из-за отсутствия навеса над входом в помещение. В комментариях к этому посту местные жители стали писать о подобных проблемах в разных районах города. Так, подписчица Евгения возмутилась:

Вы еще не видели, что при входе в спортклуб творится - самый настоящий бассейн. И это всё из-за отсутствия навеса над крыльцом, который строят уже 6 месяцев.

Через четыре часа на жалобу жительницы ответил представитель правительства Свердловской области. Он уточнил адрес фитнес-клуба и ответил, что владельцу вынесено предписание об устранении нарушения. В спортивном клубе редакции TagilCity.ru подтвердили, что решили проблему в тот же день.

Жалобы на потоп были в воскресенье. В понедельник или вторник уже сделали навес, сказала администратор фитнес-клуба.

Напомним, с приходом первой оттепели дороги Свердловской области оказались под водой. Жители разных районов Нижнего Тагила жалуются на непроходимые участки, в это время дорожники занимаются прочисткой ливневой канализации.

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