Журналисты обнаружили нарушения при благоустройстве Богородска Нижегородской области

В Богородске Нижегородской области один и тот же бизнесмен выполняет самые разные работы по городскому благоустройству. При этом предприниматель получает дополнительное финансирование, которое не соответствует данным на госзакупках. В частности, говорится о семье Асатурян, о которой неоднократно писали журналисты.

Ранее корреспонденты NewsNN рассказывали об исчезновении миллионов рублей, выделенных на обустройство городского водоема — Кабацкого озера. Обнаружено, что работы были проведены некачественно, а часть не выполнена вовсе. Эти нарушения стали основанием для возбуждения следственным комитетом уголовного дела о мошенничестве на 10,4 миллиона рублей. Однако на сегодняшний день виновное лицо еще не найдено, пишет newsnn.ru. В то же время местный предприниматель Арам Арутюнович Асатурян выступал в видеорепортажах в качестве одного из представителей подрядной организации. Это позволяет предположить, что он являлся лицом, аффилированным с главой совета депутатов Гариком Календжяном. После того как издание NewsNN опубликовало статью, ООО ДСК «Алмазатомстрой», владельцем которого является Асатурян, направило претензию в адрес руководства редакции. Бизнесмен комментировал ситуацию от лица индивидуального предпринимателя А. М. Асатуряна, который являлся субподрядчиком компании ООО «Арзамасец-1». Он выполнял работы в рамках другого государственного контракта еще до основного благоустройства водоема. Согласно предварительным данным, Арам Арутюнович Асатурян является сыном Арутюна Мкрдичовича Асатуряна, который специализируется на строительстве. В период с 2020 по 2022 год А. М. Асатурян был подрядчиком по выполнению 27 госконтрактов. Общая стоимость работ за два года превысила 39 миллионов рублей. При этом по 12 контрактам заявка бизнесмена была единственной. Более того, документация была сформирована так, что оставляла возможности для злоупотреблений. К примеру, 27 января минувшего года ИП Асатурян и управление развития территорий подписали договор на содержание дорог. Сумма контракта составила 1,4 миллиона рублей. В список объектов, подлежащих ремонту, вошли 138 дорог местного значения. При этом в документации отсутствовала информация о точных объемах и видах необходимых работ. Кроме того, в некоторых госконтрактах, которые выиграл бизнесмен, отсутствовали требования к технической квалификации поставщиков. Согласно сведениям NewsNN районная администрация направляет ИП Асатурян сотни тысяч рублей в качестве дополнительного финансирования. Так, например, предприниматель выиграл тендер 11 января прошлого года. Через два месяца, 26 марта, заказчик снова заключил с этим же подрядчиком еще два контракта. Однако в названии документа фигурирует объект из предыдущего договора. В итоге администрация Богородского округа заплатила за ремонт городской площади не один миллион рублей, а практически два. При этом максимальная цена госконтракта составляла 1,4 миллиона рублей. Как сообщают журналисты, глава совета депутатов Гарик Календжян может являться родственником Арама Арутюновича Асатуряна, что позволяет сделать вывод о «семейном» подряде при заключении госконтрактов. По мнению журналистов, этот факт должен заинтересовать не только ФАС РФ и СК России, но и главу муниципального округа.

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