13 тысяч ветеранов г. Нижний Тагил получили выплаты из пенсионного фонда
6 мая 2010, 17:33ОбществоArtem
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Белее 13 тысяч ветеранов г. Нижний Тагил и Пригорода получили к юбилею Победы выплаты из Пенсионного Фонда.
Всего на эти цели затрачено 25 миллионов рублей. Как отметили в Управлении пенсионного фонда, пенсии и пособия за счет средств Пенсионного фонда получают свыше 120 тысяч тагильчан и жителей пригорода. Сейчас средний размер трудовой пенсии по старости составляет 8 180 рублей, а социальной пенсии – 4 611 рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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