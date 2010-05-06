13 тысяч ветеранов г. Нижний Тагил получили выплаты из пенсионного фонда

Всего на эти цели затрачено 25 миллионов рублей. Как отметили в Управлении пенсионного фонда, пенсии и пособия за счет средств Пенсионного фонда получают свыше 120 тысяч тагильчан и жителей пригорода. Сейчас средний размер трудовой пенсии по старости составляет 8 180 рублей, а социальной пенсии – 4 611 рублей.