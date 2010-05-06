9-го мая в г. Нижний Тагил будет прохладно

Как рассказала главный синоптик свердловского гидрометиоцентра Галина Шепоренко, девятого мая в Нижнем Тагиле будет прохладно и облачно. Ночью возможны даже минусовые отметки, а днем температура воздуха не превысит 14-ти градусов.