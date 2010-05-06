9-го мая в г. Нижний Тагил будет прохладно
6 мая 2010, 17:00ОбществоArtem
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На парад победы 9-го мая жителям г. Нижний Тагил лучше одеться потеплее, считают метеорологи.
Как рассказала главный синоптик свердловского гидрометиоцентра Галина Шепоренко, девятого мая в Нижнем Тагиле будет прохладно и облачно. Ночью возможны даже минусовые отметки, а днем температура воздуха не превысит 14-ти градусов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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