Батареи в квартирах жителей г. Нижний Тагил начнут остывать 11 мая

Но, как рассказал нам председатель комитета по городскому хозяйству Анатолий Чусовитин, с установлением теплой погоды потребность в отоплении отпала. С 11 мая подача тепла будет постепенно прекращаться. В последнюю очередь отключат больницы и школы. После этого начнутся гидроиспытания теплосетей. График опрессовок утвердят завтра, - отметил Анатолий Чусовитин.