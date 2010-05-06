Батареи в квартирах жителей г. Нижний Тагил начнут остывать 11 мая
6 мая 2010, 14:11ОбществоArtem
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Ранее планировалось прекратить подачу тепла только после 15 мая.
Но, как рассказал нам председатель комитета по городскому хозяйству Анатолий Чусовитин, с установлением теплой погоды потребность в отоплении отпала. С 11 мая подача тепла будет постепенно прекращаться. В последнюю очередь отключат больницы и школы. После этого начнутся гидроиспытания теплосетей. График опрессовок утвердят завтра, - отметил Анатолий Чусовитин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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