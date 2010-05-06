Бесплатно звонить по межгороду смогут ветераны

Льготы будут действовать три дня – 7, 8 и 9 мая. Время разговоров ограничено: общая продолжительность их не должна превысить 10 минут. Кроме того, в эти же дни участники войны могут бесплатно отправить поздравительные телеграммы по России, в страны СНГ и Балтии. Всем остальным абонентам в праздничные дни компания предоставляет скидку в 25%.