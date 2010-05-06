Бесплатно звонить по межгороду смогут ветераны
6 мая 2010, 16:17ОбществоArtem
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Такую возможность им предоставляет «Уралсвязьинформ».
Льготы будут действовать три дня – 7, 8 и 9 мая. Время разговоров ограничено: общая продолжительность их не должна превысить 10 минут. Кроме того, в эти же дни участники войны могут бесплатно отправить поздравительные телеграммы по России, в страны СНГ и Балтии. Всем остальным абонентам в праздничные дни компания предоставляет скидку в 25%.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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