Десятилетняя американка стала самым молодым дизайнером
6 мая 2010, 16:02ОбществоArtem
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10-летняя американка Сесилия Кассини запустила собственную линию по производству модной одежды, которая предназначена для детей от 4 до 18 лет.
Таким образом, юная жительница Калифорнии стала самым молодым фэшн-дизайнером в мире. Сесилия увлеклась моделированием одежды, когда ей было всего 5 лет. На 6-летие девочке подарили швейную машинку, и она начала шить наряды. Впервые вещи, созданные Кассини, продали в прошлом году.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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