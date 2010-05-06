Десятилетняя американка стала самым молодым дизайнером

Таким образом, юная жительница Калифорнии стала самым молодым фэшн-дизайнером в мире. Сесилия увлеклась моделированием одежды, когда ей было всего 5 лет. На 6-летие девочке подарили швейную машинку, и она начала шить наряды. Впервые вещи, созданные Кассини, продали в прошлом году.