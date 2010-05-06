Два из трех Вечных огней региона находятся в г. Нижний Тагил
6 мая 2010, 17:29ОбществоArtem
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В Свердловской области за несколько лет в 5 раз сократилось количество Вечных огней.
Как сообщил ИТАР-ТАСС главный специалист управления государственной охраны объектов культурного наследия министерства культуры и туризма Свердловской области Анатолий Войтенко, около 5 лет назад их в регионе было 15, а сейчас только 3. «Два из них расположены в Нижнем Тагиле, еще один находится в Екатеринбурге», - подчеркнул эксперт. По его словам, сокращение произошло с целью экономии. «Особенно интенсивно этот процесс происходил во время кризиса. Сейчас бывшие Вечные огни переименованы в огни Памяти и будут зажигаться только в праздник Победы», - пояснил Анатолий Войтенко.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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