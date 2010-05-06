ФСФР впервые оштрафовала биржу ММВБ

Газета "Коммерсант" пишет, что биржа допустила к торгам облигации ЗАО "РМК Парк Плаза", документы которого были составлены с нарушением законодательства. Сумма штрафа для ММВБ за административное правонарушение составила 300 тысяч рублей.

Ранее ФСФР также взыскивала с участников рынка штрафы за административные правонарушения. Впрочем, если раньше подобные меры затрагивали небольших и малоизвестных игроков, то сейчас регулятор начал наказывать крупнейших игроков рынка. ММВБ входит в двадцатку крупнейших бирж мира по объему торгов ценными бумагами.