Годовая инфляция в России снизилась до 6 процентов
6 мая 2010, 16:27ОбществоArtem
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Апрельская инфляция в России в годовом исчислении составила рекордно низкие шесть процентов.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе Росстата. В марте годовая инфляция достигала 6,5 процента, а в декабре 2009 года - 8,8 процента. Ниже семи процентов годовая инфляция упала в конце марта. С начала текущего года цены в стране выросли на 3,5 процента. За аналогичный период 2009 года рост цен был в 2 раза больше. В конце апреля Минэкономразвития пересмотрело все основные макроэкономические показатели на текущий год, включая прогноз по инфляции. Ожидается, что по итогам года она составит 6-7 процентов, тогда как ранее планировалось, что рост цен окажется в диапазоне от 6,5 до 7,5 процента
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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