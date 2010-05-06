Годовая инфляция в России снизилась до 6 процентов

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Росстата. В марте годовая инфляция достигала 6,5 процента, а в декабре 2009 года - 8,8 процента. Ниже семи процентов годовая инфляция упала в конце марта. С начала текущего года цены в стране выросли на 3,5 процента. За аналогичный период 2009 года рост цен был в 2 раза больше. В конце апреля Минэкономразвития пересмотрело все основные макроэкономические показатели на текущий год, включая прогноз по инфляции. Ожидается, что по итогам года она составит 6-7 процентов, тогда как ранее планировалось, что рост цен окажется в диапазоне от 6,5 до 7,5 процента