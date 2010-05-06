Имя голливудской актрисы на аллее славы написали с двумя опечатками
6 мая 2010, 16:08ОбществоArtem
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На Аллее славы в Голливуде имя актрисы Джулии Луис-Дрейфус написали неправильно.
Мастера, изготовившие именную звезду артистки, допустили две ошибки в написании ее фамилии. Ошибки обнаружили во время церемонии открытия именной звезды актрисы, которая назвала случившееся идеальной метафорой шоу-бизнеса.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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