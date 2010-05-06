Иранские попрошайки зарабатывают больше работающих соотечественников

Доходы тегеранских нищих в пять раз превышают прожиточный минимум, установленный в стране. В столице Ирана попрошайке удается заработать до 15 миллионов риалов в месяц – это около 1500 долларов, тогда как минимальная заработная плата в стране составляет примерно 300 долларов.