Иранские попрошайки зарабатывают больше работающих соотечественников
6 мая 2010, 12:43ОбществоArtem
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В Иране попрошайки зарабатывают больше своих официально работающих соотечественников, сообщает агентство AFP.
Доходы тегеранских нищих в пять раз превышают прожиточный минимум, установленный в стране. В столице Ирана попрошайке удается заработать до 15 миллионов риалов в месяц – это около 1500 долларов, тогда как минимальная заработная плата в стране составляет примерно 300 долларов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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