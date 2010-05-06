Издана книга с новыми фактами о разведчике Николае Кузнецове

Как сообщает ИТАР-ТАСС, книга Григория Каеты «Секретный агент» переиздана тиражом 5 тысяч экземпляров и безвозмездно поступит во все школьные библиотеки Свердловской области. В документальной повести содержатся новые факты из биографии героя: например, что он все-таки был официально женат, и родился не в июле, а в августе. Николай Кузнецов родился на Урале в 1911 году. В 32-м стал секретным агентом госбезопасности. Под именем немецкого офицера Пауля Зиберта вел разведывательную деятельность в оккупированном городе Ровно, руководил разведгруппой, постоянно общался с офицерами вермахта, передавая сведения в партизанский отряд. Погиб в 1944 году.