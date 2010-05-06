К реальному сроку приговорен водитель, подкупавший инспектора г. Нижний Тагил

По данным облпрокуратуры, гражданин Мамедов, ранее уже судимый за покушение на дачу взятки должностному лицу, 25 февраля был остановлен сотрудниками ГИБДД за то, что управлял автомобилем, не пристегнувшись ремнем безопасности. Для составления протокола Мамедов был приглашен в патрульную машину, где предложил инспектору ГИБДД взятку в размере 150 рублей. Страж порядка деньги не принял. Приговором суда Мамедову, в чьих действиях содержался рецидив преступлений, назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.