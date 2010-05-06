Кадеты г. Нижний Тагил пропустят Всероссийский военно-патриотический слет

В г. Нижний Тагил две кадетские школы, 21-я и 13-я. Нижнетагильские кадеты не смогут принять участие в этом слете. Как рассказал директор кадетской школы № 21 Алексей Казаринов, для участия в этом мероприятии нужны большие деньги, но сейчас их у школы нет.