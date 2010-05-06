Кадеты г. Нижний Тагил пропустят Всероссийский военно-патриотический слет
6 мая 2010, 17:08ОбществоArtem
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В Екатеринбурге 11 мая состоится Всероссийский военно-патриотический слет кадетских школ и классов.
В г. Нижний Тагил две кадетские школы, 21-я и 13-я. Нижнетагильские кадеты не смогут принять участие в этом слете. Как рассказал директор кадетской школы № 21 Алексей Казаринов, для участия в этом мероприятии нужны большие деньги, но сейчас их у школы нет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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