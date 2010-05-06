На празднование юбилея Победы в г. Нижний Тагил приехали побратимы
6 мая 2010, 17:38ОбществоArtem
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Делегация из украинского города Кривой Рог прибыла в г. Нижний Тагил на празднование 65-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Сегодня гости уже поздравили тагильских ветеранов на городском торжественном собрании, посвященном юбилею Победы, а также встретились с первыми лицами Нижнего Тагила. Мэр Валентина Исаева отметила, что почти тридцать семь тысяч жителей Кривого Рога были эвакуированы в августе 41-го на Урал, где вместе с тагильчанами ковали Победу на металлургическом комбинате и танкостроительном заводе.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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