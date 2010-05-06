Переезжать в другие города, возможно, придется уральским ветеранам

По словам замминистра строительства и архитектуры Свердловской области Виктора Киселева, в регионе есть ряд территорий, где в списках очередников стоит большое количество ветеранов, а необходимого количества новых квартир там нет. Это Алапаевск, Алапаевский район и Горноуральский городской округ. В целом, как отметил Виктор Киселев, на сегодня все ветераны, вставшие на учет до 1 марта 2005 года, обеспечены жильем. До конца года эта работа завершится и по второму «списку». В нем 1,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающийся в улучшении жилищных условий, и эта работа продолжается.