Пикассо подтвердил звание самого дорогого художника

Именно за такую сумму нью-йоркский филиал аукционного дома Christie's продал картину «Обнаженная на фоне бюста и зеленых листьев» Пабло Пикассо. Первоначально эксперты оценили холст в 70 миллионов долларов. Однако результат торгов превзошел все ожидания. Имя покупателя не разглашается. Ранее Пикассо уже признавали самым дорогим художником. Это произошло в 2004 году, когда с молотка ушел "Мальчик с трубкой". За него заплатили 104 миллиона долларов.