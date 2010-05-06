Пикассо подтвердил звание самого дорогого художника
6 мая 2010, 12:37ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Установлен новый рекорд по стоимости произведения искусства - более 106 миллионов долларов.
Именно за такую сумму нью-йоркский филиал аукционного дома Christie's продал картину «Обнаженная на фоне бюста и зеленых листьев» Пабло Пикассо. Первоначально эксперты оценили холст в 70 миллионов долларов. Однако результат торгов превзошел все ожидания. Имя покупателя не разглашается. Ранее Пикассо уже признавали самым дорогим художником. Это произошло в 2004 году, когда с молотка ушел "Мальчик с трубкой". За него заплатили 104 миллиона долларов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей