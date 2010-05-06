Платного среднего образования в Свердловской области пока не будет
6 мая 2010, 13:27ОбществоArtem
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Об этом, как пишет ГородФМ, заявила председатель облдумы Елена Чечунова.
По её словам, решение о введении платных уроков в школах нужно хорошо обдумать, взвесив все "за" и "против". Елена Чечунова подчеркнула, что распространяться плата будет только на дополнительные образовательные услуги. Базовая программа останется бесплатной.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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