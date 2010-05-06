Попкорн и свиные шкварки, оказывается, полезны

В список вошли продукты, до сих пор считавшиеся не очень полезными. В частности, учёные утверждают, что попкорн помогает предотвращать рак и снижает риск развития сердечных заболеваний. Арахисовое масло специалисты назвали одним из лучших веществ против заболеваний кишечника. Также в список полезных продуктов вошли консервированная тушёная фасоль, джем, свиные шкварки, шоколадная паста и хрен, отмечает ГородФМ.