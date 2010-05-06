Попкорн и свиные шкварки, оказывается, полезны
6 мая 2010, 16:11ОбществоArtem
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Новый список суперпродуктов составили Исследователи из лондонской больницы Святого Георгия.
В список вошли продукты, до сих пор считавшиеся не очень полезными. В частности, учёные утверждают, что попкорн помогает предотвращать рак и снижает риск развития сердечных заболеваний. Арахисовое масло специалисты назвали одним из лучших веществ против заболеваний кишечника. Также в список полезных продуктов вошли консервированная тушёная фасоль, джем, свиные шкварки, шоколадная паста и хрен, отмечает ГородФМ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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