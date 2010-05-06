Реку Тагил загрязняют сточные воды двух рудников
6 мая 2010, 16:55Обществоpopstas
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Прокуратура г. Нижний Тагил выявила нарушения требований водопользования.
«Проведен химический анализ сточных вод, поступающих в реку из Левихинского и Карпушинского рудников. Результаты исследований свидетельствуют о превышении предельно допустимой концентрации содержания загрязняющих веществ в сточных водах»,— сообщили ДжастМедиа в пресс-службе областной прокуратуры. Очисткой этих шахтных вод занимается ООО «Экология». Руководителю предписано устранить нарушения. Кроме того, прокуратура направила письмо председателю правительства Свердловской области, в котором предложила построить дополнительные очистные сооружения , чтобы не допустить загрязнения источника питьевого водоснабжения Нижнего Тагила.
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