Репетиция парада в г. Нижний Тагил пройдет вечером. Автомобилистов просят это учесть

Сначала репетицию проведут участники театрального пролога, который предварит традиционную демонстрацию трудящихся. Затем на центральной площади города свое мастерство будут оттачивать военные. Как напоминает информационно-аналитическое управление муниципалитета, 9 мая в параде примут участие военнослужащие воинских частей, сотрудники УВД, кадеты школ № 13 и 21.

По традиции военный парад откроет танк Т-34, затем по площади проедут еще 9 единиц военной техники. В связи с репетицией парада движение автотранспорта на участке проспекта Ленина от Первомайской до Мира будет закрыто с 17.30 до 20.30. Автовладельцам и пассажирам общественного транспорта следует заранее выбирать варианты объезда.