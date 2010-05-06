Результаты экспертизы помогут в расследовании гибели Артема Борисова

Как сообщил Накануне.RU следователь по особо важным делам военно-следственного управления ПУрВО Сергей Парфёнов, экспертиза проводится в Санкт-Петербурге. Он также добавил, что троим мужчинам, против которых в спарринге-испытании должен был выстоять погибший, обвинение не предъявлено. Квалификация уголовного дела, по словам следователя, не изменялась.

По факту ЧП командир воинской части возбудил уголовное дело по части 1 статьи 118 Уголовного Кодекса России в отношении трех военнослужащих воинской части, которые принимали участие в спарринге по правилам рукопашного боя. Трагедия произошла 15 марта, когда, как установило следствие, Артем Борисов обратился в 12-й отряд спецназа внутренних войск МВД России – чтобы поступить на военную службу. После тестовых испытаний ему стало плохо, и 18 марта он скончался в больнице.