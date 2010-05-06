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Шутник решил проверить работу спецслужб г. Нижний Тагил и «заминировал» магазин
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Шутник решил проверить работу спецслужб г. Нижний Тагил и «заминировал» магазин

6 мая 2010, 17:49ОбществоArtem
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