Шутник решил проверить работу спецслужб г. Нижний Тагил и «заминировал» магазин

Все службы города были подняты по тревоге. Район магазина оцепили, помещение проверили взрывотехники и кинологи. К счастью, никакого взрывного устройства милиционеры не обнаружили. Опросив сотрудников, оперативники установили, что в магазин зашел пьяный мужчина, и сказал, что в помещении находится бомба, после чего скрылся. Продавцы сразу вызвали милицию. По приметам, у торгового центра «КИТ», был задержан 42-х летний мужчина, который наблюдал за работой милиционеров. Он во всем признался, пояснив, что таким образом хотел проверить работу оперативных служб в преддверии 9-го мая. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.