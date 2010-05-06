Шутник решил проверить работу спецслужб г. Нижний Тагил и «заминировал» магазин
6 мая 2010, 17:49ОбществоArtem
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В дежурную часть милиции г. Нижний Тагил вчера днем поступило сообщение, что магазин «Салют» по Черноисточинскому шоссе заминирован.
Все службы города были подняты по тревоге. Район магазина оцепили, помещение проверили взрывотехники и кинологи. К счастью, никакого взрывного устройства милиционеры не обнаружили. Опросив сотрудников, оперативники установили, что в магазин зашел пьяный мужчина, и сказал, что в помещении находится бомба, после чего скрылся. Продавцы сразу вызвали милицию. По приметам, у торгового центра «КИТ», был задержан 42-х летний мужчина, который наблюдал за работой милиционеров. Он во всем признался, пояснив, что таким образом хотел проверить работу оперативных служб в преддверии 9-го мая. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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