СМИ освободили от ответственности за комментарии читателей на форумах

Закрепляющее это положение постановление о практике рассмотрения дел по закону о СМИ выпустил в конце апреля Верховный суд, сообщил ДжастМедиа эксперт Центра экстремальной журналистики Сергей Плотников. По его словам, конфликт с одним из информагентств Екатеринбурга, дважды получившим предупреждения за комментарии экстремистского характера на форуме, показал, что сетевые издания часто не в состоянии отследить их появление. Поправки об отсутствии ответственности за подобные комментарии внесены в закон о СМИ. В то же время средство массовой информации остается ответственным за новости, опубликованные по сообщению читателей