СМИ освободили от ответственности за комментарии читателей на форумах
6 мая 2010, 16:33ОбществоArtem
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Средство массовой информации отныне не несет ответственности за комментарии, оставленные на его новостной ленте и форумах.
Закрепляющее это положение постановление о практике рассмотрения дел по закону о СМИ выпустил в конце апреля Верховный суд, сообщил ДжастМедиа эксперт Центра экстремальной журналистики Сергей Плотников. По его словам, конфликт с одним из информагентств Екатеринбурга, дважды получившим предупреждения за комментарии экстремистского характера на форуме, показал, что сетевые издания часто не в состоянии отследить их появление. Поправки об отсутствии ответственности за подобные комментарии внесены в закон о СМИ. В то же время средство массовой информации остается ответственным за новости, опубликованные по сообщению читателей
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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