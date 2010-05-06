Свердловские ветераны сегодня отправились на Парад Победы в Москве

Они едут туда на фирменном поезде «Урал», который отправился с вокзала Екатеринбурга. Николай Анисимов в Великую Отечественную дважды был ранен. Первый бой принял под Москвой в районе Подольска, затем были Юхнов, Калуга и освобождение Белоруссии.