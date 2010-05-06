Свердловские ветераны сегодня отправились на Парад Победы в Москве
6 мая 2010, 17:43ОбществоArtem
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Четверо свердловских ветеранов Великой Отечественной войны, среди которых тагильчанин Николай Анисимов, отправились сегодня в Москву, где они будут участвовать в Параде Победы.
Они едут туда на фирменном поезде «Урал», который отправился с вокзала Екатеринбурга. Николай Анисимов в Великую Отечественную дважды был ранен. Первый бой принял под Москвой в районе Подольска, затем были Юхнов, Калуга и освобождение Белоруссии.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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